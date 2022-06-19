توقعات بتحرك كبير في سعر الذهب الأشهر المقبلة.. الفرصة مناسبة للشراء

توقع خبراء الذهب، قرب حدوث تحرك كبير على مستوى سعر جرام الذهب، خلال الآونة المقبلة، خاصة بعدما سجل جرام الذهب زيادة 15 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ لم يستقر سعر جرام عيار لأقل من ألف جنيه إلا ساعات قليلة، ثم عاود الجرام ليقفز عن ألف جنيه مرة أخرى، في ظل تزايد سعر الذهب في البورصة العالمية خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة.

سعر جرام الذهب اليوم

وجاء سعر جرام الذهب اليوم، على نفس الأسعار الذي أغلقت عليها سوق الذهب أمس السبت، بسبب إجازة محال الذهب والصاغات الأسبوعية والتي تأتي يوم الأحد من كل أسبوع، لذا أعلنت الشعبة العامة للذهب سعر جرام الذهب لنفس الأسعار المغلقة عليها الأسواق أمس السبت، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 19 يونيو كالتالي:

سجلت الأوقية سعر 1845 دولارا.

سجل عيار 21 سعر 1007 جنيهات.

سجل عيار 24 سعر 1151 جنيها.

سجل عيار 18 سعر 863 جنيها.

سجل عيار 14 سعر 673 جنيها.

سجل الجنيه الذهب سعر 8056 جنيها.

الاستثمار الآمن في الذهب

ويؤكد خبراء الذهب، أن الذهب يظل الاستثمار الآمن لمن يرغب في ادخار أمواله، إذ يعتير شراء الجنيه الذهب هو الأفضل من شراء المشغولات الذهبية على اعتبار أن الجنيه الذهب لا يفقد المصنعية أثناء بيعه، بسبب أن شراء الجنيه الذهب يتم بدون مصنعية وبدون دمغة وبدون ضريبة.

وشهد سعر جرام الذهب، زيادة تقدر من 10 إلى 15 جنيها عن سعر الجرام بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ما نتج عنه ارتفاع سعر الذهب عالميا.