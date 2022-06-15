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السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

كتب:

محمد أبو عمرة
12:42 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.

تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين

من جانبه، أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلًا إليه تحيات وتقدير شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.