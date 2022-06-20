انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام البابل شيت اليوم

ينطلق اليوم الإثنين ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع، ورقياً بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، وتبدأ المواد الأساسية يوم 26 يونيو الجاري وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية والوطنية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

يبدأ امتحان مادة التربية الدينية الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة العاشرة ونصف، ويبدأ امتحان التربية الوطنية الساعة الحادية عشرة ويستمر لمدة ساعة ونصف.

أسئلة امتحان التربية الدينية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان مادة التربية الدينية الثانوية العامة لن تتطلب تسميع سور قرآنية، لأن الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد وليس بها أجزاء مقالية تستدعي من الطالب أن يجيب عليها بالكتابة المقالية.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إلى أن الأسئلة الخاصة بمادة التربية الدينية سوف تتراوح بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وبالتالي ستكون كلها أجزاء بسيطة لكن الغالبية عبارة عن أسئلة تقيس الحفظ بحكم محتوى المادة نفسها.

مكافحة الغش وتسريب الامتحان

مكافحة الغش وتسريب الامتحان، قال المصدر، إنه تم زيادة عدد الأكواد السرية الموجودة في «بوكليت»، الأسئلة، بحيث لا تكون في الأعلى أو الأسفل أو الجوانب فقط، بل ستكون موجودة في أماكن أخرى أيضا داخل ورقة الأسئلة للوصول سريعا إلى أي طالب يحاول الغش الإلكتروني، مشيراً إلي أنه سيتم توزيع الكود السري في أكثر من مكان بورقة الأسئلة، رسالة ترهيب لأي طالب يستعد لتصوير جزئية واحدة ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه سيكون من السهل على الوزارة وقتها الوصول إليه في أقرب وقت ممكن، وضبطه بوسيلة الغش التي بحوزته، حتى لو قام بتصوير سؤالا واحدا.

16 طالبا باللجنة الامتحانية

انتهت المديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية من تجهيز مقار اللجان الامتحانية وتعقيم اللجان لحماية طلاب الثانوية العامة وجميع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت المديريات التعليمية، أن عدد الطلاب باللجان لن يزيد عن 16 طالبا في الفصل مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أنه تم توزيع للطلاب بشكل يحقق التباعد لمنع الغش

تفتيش الطلاب 3 مرات

وشددت المديريات التعليمية، علي عدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بأي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات»، وسيتم استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب ثلاث مرات أثناء دخول الطلاب على بوابات لجان وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على الديسكات وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

غرفة عمليات مركزية

وأكدت وزارة التعليم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة 2022، لمتابعة الامتحانات مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، ومراكز توزيع الأسئلة ووصول كراسات الامتحانات (البوكليت) والإجابة (البابل شيت) لمقار اللجان ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، بالإضافة إلي حل المعوقات والمشاكل التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.