أخبار الثانوية العامة 2022.. المديريات تعلن استعداداتها للامتحانات

ساعات تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، ويبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن أخبار الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ غداً بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

حيث يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحانات االتربية الدينية والتربية الوطنية ورقياً بالبابل شيت، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

أخبار الثانوية العامة 2022.. الانتهاء من تجهيز مقار اللجان

أعلنت المديريات التعليمية، بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم غد، بالإضافة إلي تجهيزات الاستراحات واللجان وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة.

وقالت المديريات التعليمية، أنه تم الانتهاء من جميع الصيانة وأعمال الصيانة والأثات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات، مؤكدة أنه يتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات.

تركيب مراوح جديدة وتعقيم اللجان

كما أكدت المديريات التعليمية، تركيب مراوح جديدة، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلي توفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنه امتحانية والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان.

غرفة عمليات بالمحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، ومراكز توزيع الأسئلة ووصول كراسات الامتحانات (البوكليت) والإجابة (البابل شيت) لمقار اللجان ومتابعة عودة أوراق الامتحان.

وأضافت المديريات، أن الغرفة بدأت عملها للتواصل مع رؤساء اللجان ومراكز توزيع للأسئلة، بالإضافة إلي أزالة أي معوقات أو مشاكل داخل لجان الثانوية العامة والعمل علي حلها فوراً، والتواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم.