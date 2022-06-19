موعد التحضير لفيلم «الواد وأبوه» لـ عادل إمام

كشف المُنتج عصام إمام، موعد التحضير لفيلم «الواد وأبوه» الذي يشهد عودة الفنان عادل إمام، إلى السينما، بعد غيابٍ دام نحو 12 عامًا، إذ كانت آخر أفلامه «زهايمر» الذي عُرض عام 2010.

وقال المنتج عصام إمام، لـ«الوطن»، إنّه من المُقرر بدء مرحلة التحضيرات لفيلم الواد وأبوه، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، بعد انتهاء موسم أفلام عيد الأضحى وإجازة صيف 2022، حتى يطمئن محمد إمام، على فيلمه الجديد «عمهم» المُرتقب عرضه في السينمات يوم 7 يوليو المُقبل.

عصام إمام: الزعيم لديه حماس شديد لتصوير فيلم الواد وأبوه

وأوضح عصام إمام، أنّ شقيقه عادل إمام، لديه حماسٌ كبير بشأن هذا الفيلم الذي يشهد عودته بعد هذا الغياب الطويل عن السينما، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور، فور طرحه في السينمات العام المُقبل.

وكانت الشائعات طاردت الفنان عادل إمام، في الأيام الأخيرة، حيث تداول البعض تعرض «الزعيم» لوعكة صحية شديدة، إلا أنه شقيقه عصام إمام، نفى هذه الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامٍ عن الصحة، حيث إنه لم يُصاب بأي مكروه، ويقضي وقته في منزله بشكلٍ طبيعي وسط أسرته وأحفاده.

طرح فيلم «عمهم» لـ محمد إمام يوم 7 يوليو المُقبل

وفي سياق متصل، يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم «عمهم»، بطولة محمد عادل إمام، والذي يشهد عودته إلى السينما، بعد غيابٍ دام نحو عامين، منذ فيلم لص بغداد الذي عُرض عام 2020.

فيلم «عمهم»، المُقرر طرحه يوم 7 يوليو المُقبل، وهو من بطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.