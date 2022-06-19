فيلم «عمهم» لمحمد عادل إمام في قصور الثقافة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بدء عرض فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال مشروع سينما الشعب والذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مايو الماضي وذلك في 3 مواقع تابعة لقصور الثقافة، وتزامنا مع طرح الفيلم في دور العرض في مصر وخارجها

وأضاف مصدر مسؤول في قصور الثقافة لـ«الوطن» أنه سيتم عرض فيلم «عمهم» للنجم محمد امام بعيد الأضحى بسينما الشعب في البحر الأعظم وسينما وادي النطرون وسينما دمياط، تزامنا مع طرح الفيلم في دور العرض في يوليو المقبل.

موعد طرح فيلم عمهم

كان محمد عادل إمام أعلن عبر «إنستجرام» موعد طرح فيلم «عمهم»، مؤكدا أنه ابتداء من 7 يوليو بجميع سينمات مصر، ويوم 21 يوليو بسينمات السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد، توجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا».

فيلم «عمهم»

فيلم «عمهم»، بطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكانت قصور الثقافة أعلنت من قبل عرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في مشروع سينما الشعب في 9 مواقع ثقافية تابعة لقصور الثقافة وهي، الأنفوشي، شبين، السادات، قنا، أسيوط، قصر السينما، المحلة، دمنهور، و شرم الشيخ.

مشروع «سينما الشعب»

وأطلقت وزارة الثقافة مشروع «سينما الشعب» في مرحلته الأولى في 5 محافظات في الجيزة «مكتبة البحر الأعظم»، الإسكندرية «قصر ثقافة الأنفوشي»، قنا «قصر ثقافة قنا» والمنوفية «سينما شبين الكوم وسينما السادات»، بعرض فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، وتمّ تحديد سعر التذكرة في المشروع بـ40 جنيهًا.