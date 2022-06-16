فيلم عادل إمام الجديد بعد غياب 12 عاما عن السينما.. «كوميدي اجتماعي»

بعد غياب 12 عاما، عن تقديم الفنان عادل إمام آخر أعماله السينمائية «زهايمر» للمخرج عمرو عرفة عام 2010، يعود الزعيم من جديد إلى بوابة السينما مع ابنه المخرج رامي إمام، حيث يبحث الجمهور عن فيلم عادل إمام الجديد، الذي يحمل اسم «الواد وأبوه».

تفاصيل فيلم عادل إمام الجديد

فيلم «الواد وأبوه»، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول العلاقة بين أب وابنه، ويعكف الفنان عادل إمام على تفاصيل العمل مع نجله رامي إمام منذ فترة، ولكن المشروع يتوقف من وقت لآخر، ولكن من المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الشهور المقبلة، بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، واختيار الأبطال والممثلين.

عصام إمام يتحدث عن فيلمه الواد وأبوه

ومن جانبه قال المنتج عصام إمام بشأن فيلم «الواد وأبوه» قائلاً، «موضوع الفيلم عاجبني وشجعني على إنتاجه، إذ يتطرق إلى العلاقة واللغة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني الجميلة التي تمس الأسرة».

آخر أعمال الفنان عادل إمام

قدم الفنان عادل إمام آخر أعماله السينمائية التي حملت اسم «زهايمر» للمخرج عمرو عرفة، عام 2010، وجسد الزعيم عادل إمام خلال أحداث الفيلم شخصية محمود شعيب رجل أعمال غني، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بألزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب، وشارك في بطولته كل من رانيا يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، نيللي كريم .

شائعات واجهت عادل إمام

وقد انتشرت عدة شائعات خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان عادل إمام، ومن جانبه أعرب المُنتج عصام إمام عن استيائه الشديد من تداول الشائعات حول صحة شقيقه الفنان عادل إمام، من حينٍ لآخر، وبعدها يصل إلى حد الوفاة، قائلًا: «ارحموا نفسكم.. حرام عليكم».