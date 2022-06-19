سيد رجب ينافس نفسه فى عيد الأضحي: يشارك بفيلمين مع كريم عبد العزيز ومحمد عادل إمام

يعيش الفنان سيد رحب خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث سينافس نفسه بعمليين مختلفيين ضمن موسم أفلام عيد الاضحي لعام 2022 ويظهر خلالهما بشكل مختلف.

وسيشارك الفنان سيد رجب في موسم أفلام عيد الأضحي بفيلمين، الأول «كيرة والجن» مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وروبي وأحمد مالك وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد.

سيد رجب يجسد شخصيتين فى موسم عيد الأضحي

وفيلم «كيره والجن» يصور عصرا مختلفا تماما عن العصر الحالى، حيث أنه سيكون فى فترة ثورة 19 ويقدم خلال الفنان سيد رجب شخصية تنتمى لهذا العصر.

أما الشخصية الثانية التى يقدمها الفنان سيد رجب فى موسم أفلام عيد الأضحي، فهي فى فيلم «عمهم» مع محمد عادل إمام ومحمد ثروت وأيتن عامر وباسم سمرة ومحمد لطفي ومحمد سلام وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبرى واخراج حسين المنباوي .

سيد رجب يشارك في فيلم «عمهم»

ويجسد رجب خلال فيلم عمهم شخصية رئيس العصابة ولديه ابن وهو أحمد خالد صالح.

يذكر أن الفنان سيد رجب كان بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في فيلم 19 ب والذي يشارك فيه بجانب ناهد السباعي وأحمد خالد صالح .