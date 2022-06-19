«حياة كريمة» تسلم 14 سيارة إسعاف مجهزة لمديرية الصحة بسوهاج

نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في تحقيق المعادلة الصعبة، التي أطلقت من أجلها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

14 سيارة إسعاف مجهزة لمحافظة سوهاج

وفي إطار المبادرة الرئاسية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تسليم 14 سيارة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانات، إلى مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، تمهيدا لتوزيعها على وحدات المحافظة التي جرى تجهيزها من قبل، مؤكدة استمرار المؤسسة في مواصلة عمليات التطوير والدعم في جميع القطاعات بالمحافظة، لخدمة الأهالي.

سيارتان إسعاف لأهالي قرية جريس بالمنوفية

في سياق منفصل، أعلنت المؤسسة، تسليم سيارتي إسعاف مجهزتين بأعلى الإمكانات، لأهالي قرية جريس في محافظة المنوفية، استجابة لمطالبهم، للمساعدة في إنقاذ مصابي الحوادث أو الحالات المرضية، التي كانت تواجه صعوبات للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف بالقرية، مجهزة على أعلى مستوى، لتكون في خدمة الأهالي ورعايتهم على مدار اليوم.

نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانيات لأهالي قرية بهيج ببرج العرب

كما أعلنت «حياة كريمة»، تسليم نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانات، لأهالي قرية بهيج ببرج العرب محافظة الإسكندرية، استجابة لمطالبهم، للمساعدة في إنقاذ مصابي الحوادث أو الحالات المرضية، التي كانت تواجه صعوبات للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف.

14 سيارة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كما أكدت المؤسسة في بيان سابق لها على تسليم محافظة الإسماعيلية، اليوم، 14 سيارة اسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المخصصة للطوارئ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستستهم بشكل كبير في تأمين زيارات المواطنين وأهالي المحافظات المجاورة للإسماعيلية للشواطئ والأندية في فصل الصيف، بحسب ما أعلنه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.