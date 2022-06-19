القابضة للمياه: حملات للتوعية بمشروعات حياة كريمة وبدء الأنشطة الصيفية

قال المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه في إطار تنفيذ خطط توعية المواطنين بأهمية مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري عقدت إدارة التوعية ندوات توعية واستطلاع رأي ميداني بقرية أبو صير وبمناطق بشاير الخير وحي العجمي.

تعريف المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن خطط التوعية تهدف لتعريف المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودورها في تنمية وتطوير الريف المصري.

الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل معها والاستخدام الأمثل لها

وأضاف رئيس الشركة أن خطط التوعية تتضمن استطلاع رأي المواطنين في الخدمات التي تقدمها الشركة، والتوعية حول كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل معها والاستخدام الأمثل لها وكيفية تلافي بعض السلوكيات اليومية الخاطئة التي تؤثر على الشبكة وتسبب بها أضراراً بالغة.

دور الدولة لتحسين حياة المواطنين ودور المواطن في الحفاظ على المشروعات الحالية

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه تم الحديث عن مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات ودور الدولة لتحسين حياة المواطنين ودور المواطن في الحفاظ علي المشروعات الحالية.

ورش رسم وتلوين بهدف التوعية بأسلوب بسيط وبشكل ترفيهي

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم البدء في فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب بألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين بهدف التوعية بأسلوب بسيط وبشكل ترفيهي محبب ولغرس المفاهيم الصحيحة عند النشء.

طرق التواصل وكيفية إيصال المواطن لشكواه لحلها بأسرع وقت

وقال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إنه تم استعراض خدمات الشركة على المواطنين وطرق التواصل وكيفية إيصال المواطن لشكواه لحلها بأسرع وقت من خلال الخط الساخن للشركة على رقم 175 أو من خلال صفحة الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.