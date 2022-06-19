إنشاء أول مدرسة لغات في قرية «نوى» بالقليوبية ضمن «حياة كريمة»

قال رجب عبدالعال، مدير مدرسة «نوى» الرسمية للغات، إن المدرسة أنشئت في 6 أشهر ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أنها تعد أول مدرسة لغات بالقرية.

المدرسة من رياض الأطفال للصف الثالث الإعدادي

وأضاف عبدالعال، في حديثه من خلال تقرير عرضه برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن المدرسة تبدأ من رياض الأطفال «كي جي وان» وحتى الصف الثالث الإعدادي، حيث تضم 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلًا ابتدائيًا و6 فصول إعدادية.

مدرسة «نوى» تخدم القرى المجاورة

من جانبها قالت شيرين عبدالله، المهندس التنفيذي بهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إن «نوى» تخدم القرية والقرى المجاورة لها، مشيرة إلى أن أقرب مدرسة لهذه المنطقة تقع بقرية طحا نوب التي تبعد أكثر من 7 كيلومترات، لافتة إلى عدم قدرة الأطفال على التوجه لها نظرًا لبعد المسافة.

إنشاء مدرسة بقرية «الجعافرة»

وأضافت عبدالله، أنه تم إنشاء مدرسة أخرى بقرية «الجعافرة»، ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن المدارس الجديدة تخدم قطاعًا كبيرًا من أبناء القرى وتوفر الراحة للأطفال والطلاب وأولياء الأمور.

إنشاء مداس جديدة في القليوبية

أوضحت المهندس التنفيذي بهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، أنه تم دراسة القرى الأكثر كثافة، وذلك للعمل على إنشاء مدارس بها، والقيام بأعمال التوسع في حالة عدم توافر أراضي لإنشاء مدارس جديدة، مشيرة إلى إمكانية إقامة مبان جديد بهذه المدارس، إضافة إلى صيانة المبنى المقام بالفعل، بحيث تدخل الخدمة التعليمية، لافتة إلى أنه بحلول 30 يونيو 2022، سيتم الانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بهيئة الأبنية.