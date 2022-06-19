محافظ المنيا: تنفيذ 457 مشروعا في 19 قطاعا خدميا بقرى أبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل في تنفيذ 457 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا بقرى المركز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المشروعات لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت رئيس المركز، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس أحمد عاطف ممثل جهاز التعمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والجهات المعنية.

خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية

وتفقد المحافظ، موقع الأرض المخصصة لإقامة مستشفى أبوقرقاص المركزي، والتي ستخدم أهالي المركز بتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، كما تفقد أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى (اتليدم - الكرم - منسافيس)، حيث تفقد الأعمال الإنشائية لمركز طب الأسرة بقرية اتليدم، ومجمع خدمات اتليدم، ومحطة رفع الصرف الصحي باتليدم، كما تفقد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية الكرم، وكذلك الأعمال الإنشائية للمركز الطبي ووحدة الإسعاف والحماية المدنية بقرية منسافيس.

توصيل المرافق والخدمات بمختلف القطاعات

وأعرب الأهالي عن بالغ سعادتهم لتنفيذ تلك المشروعات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاق تلك المبادرة، والتي تهدف لتوصيل كافة المرافق والخدمات بمختلف القطاعات الخدمية ولكافة فئات المواطنين.

واستمع «القاضي» للمواطنين للتعرف على آرائهم وأفكارهم حول تنفيذ تلك المشروعات التي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، مناشداً المواطنين بتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة، وموجها الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني للإشراف على تنفيذ المشروعات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والكفاءة.