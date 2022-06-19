شروط ومواعيد التقديم بمدرسة التمريض في المنيا.. 5 مستندات مطلوبة

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية في المنيا، قبول دفعة جديدة لطلاب مدارس التمريض لعام 2022 - 2023، وحددت الشروط ومواعيد التقديم.

أولا.. شروط التقديم لمدرسة التمريض بالمنيا

1- أن يكون المتقدم حاصلا على الإعدادية من محافظة المنيا للعام الدراسي 2021-2022، والقبول لكل مركز إداري علي حدة حرصا على مبدأ التوطين.

2- أن يكون الطالب حاصلاعلى مجموع 265 درجة فما فوق.

3- ألا يقل السن عن 15 عاما في الأول من أكتوبر 2022، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

4- القبول طبقا لأعلى المجاميع، ثم اجتياز اختبارات القبول والاختبار الشخصي وكشف الهيئة والكشف الطبي.

5- لا يعتبر القبول نهائيا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبي، وتقديم الأوراق الأصلية، وتوقيع الإقرارات بواسطة ولي الأمر في مكان القبول.

ثانيا.. الاختبارات المقررة للتقديم بمدرسة التمريض بالمنيا

1- اختبار الإملاء في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، ويُشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الاختبار.

2- الاختبار الشخصي والقدرات، ويشمل قوة الملاحظة، واللباقة في الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والاختبار النفسي.

3- كشف الهيئة، ويشمل الخلو من العيوب الخلقية، وحسن المظهر، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن.

4- إجراء الكشف الطبي بواسطة القومسيون بمستشفى حكومي، ويشمل كشف بطن، ورمد، واختبار مخدرات، وكشف لياقة طبية للوظيفة، والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بالكشف ثلاثيا قبل التوقيع بالفورمة.

5-الامتحان يجرى لمرة واحدة فقط، ولن يتم إعادته مرة أخري تحت أي ظرف.

ثالثا.. الإقرارات المطلوبة بعد اجتياز اختبارات القبول بالتمريض

1- إقرار علي ولي الأمر بأن الطالب لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من التنسيق وإعلان النتيجة.

2- تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول العمل بالمواقع الطبية بمختلف المحافظات، حسب حاجة العمل، وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.

3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

4- عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة حيث أن القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز ومحافظة.

رابعا.. الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة التمريض بالمنيا

1- صورة الشهادة الإعدادية حديثة 2021-2022، مع الإطلاع على الأصل وإحضار صور شخصية.

2- صورة لشهادة الميلاد كمبيوتر حديثة 2021-2022، وإحضار الأصل للاطلاع.

3- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية للطالب.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية ورقم تليفون ولي الأمر.

5- عدد 1 دمغة عادية، و2 طابع مهن طبية، وحافظة بلاستيك، وظرف أصفر كبير، و10 ظرف صغير.

خامسا.. مواعيد التقديم لمدرسة التمريض بالمنيا

التقديم يكون بواسطة ولي الأمر وعدم حضور الطالب أو الطالبة، ويتم تقديم نسخة ورقية لملف الطالب بإدارة المدرسة التابع لها جغرافيا بعد أن يتم التسجيل الإلكتروني، وتبدأ متحانات القبول بداية من شهر أغسطس 2022.

وتبدأ مواعيد التقديم خلال في الفترة من 28 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل، فمن يوم 28 حتى 29 يونيو للحاصلين على مجموع من 280 إلى 275 درجة، ومن يوم 2 يوليو حتى 4 يوليو للحاصلين على مجموع من 275 حتى 270 درجة، ومن يوم 5 يوليو حتى 7 يوليو للحاصلين على 270 حتى 265 درجة.