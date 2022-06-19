مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مسلسل «الضاحك الباكي» قريبًا

قال الكاتب محمد الغيطي، إنّ تصوير مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، سينطلق خلال الشهر الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات.

الإعلان عن التفاصيل الكاملة لـ«الضاحك الباكي» في مؤتمر صحفي

وأوضح محمد الغيطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشركة المُنتجة لمسلسل «الضاحك الباكي»، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا المشروع الدرامي، والكشف عن أسماء الفنانين وطاقم العمل، مُعربًا عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه على شاشات التليفزيون.

عمرو عبدالجليل يُجسد شخصية نجيب الريحاني

وكان المخرج محمد فاضل، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الفنان عمرو عبدالجليل سيلعب دور البطولة ويُجسد دور نجيب الريحاني، لافتًا إلى أنّ موعد طرحه لم يُحدد بعد، مبينًا أنّ الشركة المُنتجة هي صاحبة قرار الموعد، وإنّ كان سيُعرض في موسم رمضان 2023 من عدمه.

مسلسل «الضاحك الباكي» يتحدث عن الفنان نجيب الريحاني، ويُقدم سيرة ذاتية لحوالي 40 شخصية في تاريخ مصر منذ 50 عامًا، ليتناول العمل أيضًا أنور وجدي وعلي الكسار ويوسف وهبي وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، ويضم المسلسل كل رموز هذه الفترة منذ طفولته حتى وفاته.