ابنة نجيب الريحاني: مبسوطة بعرض سيرة أبي في مسلسل «الضاحك الباكي»

حرصت جينا الريحاني، ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني على إحياء الذكرى الـ73 عامًا، على وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 يونيو عام 1949.

وزارت جينا نجيب الريحاني والدها في مقابر «الكاثوليك» بمنطقة السيدة زينب، وتقديم باقة من الورود له، كما عبرت عن اشتياقها الشديد له، قائلة: «وحشتني أوي ومفتقداك، ومفتقدة ضحكي معاك».

جينا نجيب الريحاني تعبر عن سعادتها بتجسيد شخصية والدها

وعن تجسيد شخصية والدها خلال أحداث مسلسل «الضاحك الباكي» الذي من المقرر بدء تصويره الأيام الماضية، وأضافت جينا الريحاني في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمدلله أنا مبسوطة جدا بالمسلسل، وبكده ناس أكتر وأكتر هيكون عندها فرصة تعرف نجي، وقصة نجيب، وهيتكلموا عنه وعن المسلسل، وده مهم جدًا، الحمدلله».

كما تابعت: «وأنا حابة كده لأني عايزة الناس دايما تتكلم عن نجيب الريحاني، لأنه يستاهل، فأنا مبسوطة جدًا، وبشكر الشركة المتحدة وكل القائمين على المسلسل».

كما نفت أن يكون هناك أي تواصل جرى بينها وبين القائمين على المسلسل في الوقت الحالي في أثناء التجهيز للعمل، موضحة: «محدش تواصل معايا، ولكني موافقة ومبسوطة لأي عمل فني هيفضل يذكر الناس بنجيب الريحاني».

محمد فاضل ينتهي من التجهيزات النهائية لمسلسل الضاحك الباكي

وكان المخرج محمد فاضل كشف في تصريح سابق لـ«الوطن» عن الانتهاء من التحضيرات النهائية لمسلسل «الضاحك الباكي» خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انتظاره بدء تصوير المسلسل الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم موعد عرض المسلسل على شاشات التلفزيون، مضيفًا أن الفنان عمرو عبدالجليل سيجسد شخصية نجيب الريحاني خلال أحداث المسلسل.