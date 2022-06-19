«ميكروباص» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان دي سين أفريكانو

‎حصد الفيلم القصير «ميكروباص» بطولة الفنانة داليا شوقي، جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير من مهرجان دي سين أفريكانو.

‎فيلم «ميكروباص» من إخراج وتأليف ماجي‎ كمال، وبطولة داليا شوقي، ودهبة أبوالدهب، ويناقش ظاهرة التحرش من منظور جديد ومختلف.

ميكروباص يحصد جوائز بمختلف المهرجانات

وحصد فيلم ميكروباص العديد من الجوائز، وترشح لأكثر من مهرجان، مثل مهرجان انكوراج السينمائي الدولي الحادي والعشرين بأمريكا، ومهرجان سينكويست السينمائي بالولايات المتحدة، ومهرجان موازييك الدولي لجنوب آسيا.

نشاط فني كبير لـ داليا شوقي في 2022

‎يذكر أن آخر أعمال داليا شوقي كانت في مسلسل أحلام سعيدة الذي عُرض في رمضان 2022 مع يسرا وغادة عادل، إخراج عمرو عرفة، بالإضافة إلى مسلسل العائدون للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يشارك في بطولته أمير كرارة وأمينة خليل.

‎في بداية عام 2022، لمع نجم داليا شوقي بعد مشاركتها في مسلسل البحث عن علا الذي أذيع على منصة نتفليكس بالمشاركة مع هند صبري وهاني عادل.

كما قدمت داليا دورها المتميز في الحلقة الدرامية فوبيا على منصة شاهد أمام النجم فتحي عبد الوهاب حيث برعت في تجسيد مشاعر واضطرابات فتاة تعاني من رهاب مرضي واضطرابات نفسية تمنعها من مغادرة المنزل بعد مقتل والدتها.

‎وقدمت أول دور لها في عمل درامي من خلال مسلسل كأنه إمبارح عام 2018، حيث برعت في أداء دور ناهد رستم، الراقصة الشابة الطموحة، وبعدها بدأت تتوالى أعمالها المختلفة فقدمت مسلسل النهاية 2020، وفيلم توأم روحي 2020، ومسرحية كوكو شانيل الاستعراضية مع النجمة شيريهان 2021.