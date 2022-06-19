ضبط مستريحة وملاحقة أخرى بالقليوبية.. أوهمتا الضحايا بالتجارة في المواد الغذائية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على ربة منزل وجاري ملاحقة أخرى لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين في قرية الشقر مركز كفرشكر، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم، حيث عجزتا عن سداد المبالغ المالية والأرباح، وأوهمتا الضحايا بدفع المبالغ بعد الحصول على قرض، وفرت إحداهما هاربة بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية في القليبوبية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة المضبوطة وتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهمة الرئيسية الهاربة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ ضد مستريحة كفرشكر

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ من بعض السيدات من قرية الشقر مركز كفرشكر، بتعرضهم للنصب من سديتين بدعوى تجارة الجملة والملابس والمواشي، حيث بلغت المبالغ المستولى عليها من الضحايا 3 ملايين جنيه، بعد أن أوهمتا الجميع قدرتهما على إقامة مول تجاري وتجارة الجملة، واستغلتا صفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الضحايا وتسويق المنتجات وخاصة في محلات تجهيز العرائس.

تفاصيل واقعة نصب كفرشكر

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط إحدى المتهمتين، بينما فرت المتهمة الرئيسية هاربة وجاري البحث عنها، فيما قالت المتهمة المضبوطة إنها ليست شريكة للمتهمة الرئيسية وكانت وسيط بينها وبين الضحايا فقط.

فيما أكد الضحايا أن المتهمة الرئيسية أوهمتهم بالتجارة في تجهيز العرائس وتجارة الجملة في المواد الغذائية، وعرضت عليهم قطعة أرض 300 متر لإقامة مول تجاري عليها، ولكنها عجزت عن صرف الأرباح واستولت على الأموال وهربت.