مدحت صالح: أغنية «مبحبش حد يصحيني» هدفها تخفيف ضغط الامتحانات

علق الفنان مدحت صالح، على أغنية تتر مسلسل راجعين يا هوى، قائلا «كان وشها حلو عليا حلوة، ومن كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي اللي أعمالهم دايما قريبة من قلوب الناس، وهما ذاكروا حدوتة المسلسل وقدروا يصيغوها في أغنية كويس أوى».

صالح: عزيز الشافعي من الملحنين المريحين

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فن مشكل» المذاع على شعبي اف ام، من تقديم ليلي بدران، أن عزيز الشافعي من الملحنين القليلين المريحين لأي مطرب يعمل معه.

وعن خالد النبوي قال: «عشرة عُمر وصديقى واشتغلنا مع بعض زمان في فيلم إحنا ولاد النهاردة، وخالد من النجوم اللي بتقدم فكرة تفيد الناس ومواضيعه مميزة».

حكاية أغنية «مبحبش حد يصحيني»

وفي سؤال المذيعة له عن مدحت صالح الممثل قال: «بحس إنى ضيف على زمايلي وحبايبي وأصدقائي في التمثيل، وبرتاح أكتر لما بحس إن شغلتي الأساسية هي الغناء، وأغنية (ما بحبش حد يصيحيني) ليها قصة وهى إنى كنت قاعد مع أصدقاء دراسة ولينا ذكريات مذاكرة مع بعض وكانت أهم حاجة وقتها النوم، فلما عمرو الشاذلي الملحن بعتهالى هو ومحمد شفيق الموزع وتأليف إيهاب عبد العظيم، حسيت كأنهم كانوا سامعين إحنا بنتكلم في إيه والأغنية دمها خفيف وحبينا نرسم الابتسامة لولادنا عشان الارتباك والتوتر في الامتحانات».

وأشار الفنان مدحت صالح، إلى أن الفترة المقبلة سيطرح أغنيات تباعا كل أسبوعين، لافتًا إلى أنه يستعد لحفلات الصيف خلال الفترة الحالية، كما سيحيي حفلة غنائية في مكتبة الإسكندرية في أغسطس المقبل.