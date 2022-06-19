مدحت صالح: أشعر أنني ضيفا على الفنانين.. وراجعين يا هوى «قرفتها حلوة»

أشاد الفنان مدحت صالح، بتتر أغنية مسلسل «راجعين يا هوى»، معتبرًا إياها «قرفتها حلوة»، وهي من كلمات السيناريست تامر حسين، وآلحان الملحن عزيز الشافعي، موضحًا أن أعمالهما دائما تكون قريبة من قلوب كل الجماهير، «قعدوا يذاكروا حدوتة المسلسل، وقدروا يصيغوها في أغنية بشكل كويس جدًا»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «فن مشكل»، من تقديم ليلى بدران، على إذاعة «شعبي إف أم».

مدحت صالح يُشيد بأعمال عزيز الشافعي وخالد النبوي

أضاف «صالح»، أن عزيز الشافعي، يُعد واحدًا من الملحنين القليلين في الوسط، الذين يريحون أعصاب أي مُطرب يعمل معهم، « خالد النبوي بقى عشرة عمي وصديقي واشتغلنا مع بعض في فيلم ( إحنا ولاد النهاردة)، وهو من النجوم اللي بتقدم فكرة تفيد الناس، وكافة أعماله ومواضيعه مميزة»، موضحًا أنه دائما ما يشعر بأنه ضيف على زملائه وأصدقائه في مجال التمثيل، ويشعر براحة عندما يشعر بأن عمله الأساسي هو الغناء.

تفاصيل أغنية «ما بحبش حد يصحيني»

وعن أغنية «ما بحبش حد يصحيني»، أوضح المُطرب مدحت صالح، أن تلك الأغنية لها قصة طويلة، «كنت قاعد مع أصدقاء دراسة، ولينا ذكريات مذاكرة مع بعض، وكانت أهم حاجة وقتها النوم، فلما عمرو الشاذلي الملحن بعتهالي هو ومحمد شفيق الموزع ومن تأليف إيهاب عبد العظيم، حسيت كأنهم كانوا سامعين إحنا بنرغي في إيه، بس بصراحة الأغنية دمها خفيف، وحبينا نرسم الابتسامة لأولادنا عشان الارتباك والتوتر بتاع الامتحانات».

استعد حاليًا للحفلات الصيفية

واختتم مدحت صالح تصريحاته الإذاعية: «الفترة الجاية إن شاء الله، هتنزل أغاني لي تباعًا، يعني ممكن نقول أغنية كل أسبوعين، وحاليا أستعد لحفلات الصيف»، موضحًا أنه سيحيي حفلة غنائية في مكتبة الإسكندرية في أغسطس المقبل.