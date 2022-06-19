«القومي للمسرح»: لا نرفض العروض المشاركة في مهرجانات سابقة

أكدت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، أن المهرجان في دورته المقبلة، سيقبل عروض مسرح الطفل من كل الجهات الإنتاجية، سواء الحكومية أو الخاصة أو المستقلة، حسب اللائحة الخاصة بالمهرجان.

المهرجان القومي للمسرح لا يستبعد عروض شاركت في مهرجانات سابقة

أضاف رئيس المهرجان، في بيان صحفي، أن المهرجان أيضا لا يستبعد العروض التي شاركت في أي مهرجانات مسرحية أخرى، فلا يوجد شرط في لائحة المهرجان بذلك، والمهم فقط أن تنطبق بقية الشروط، التي أعلنها على العمل المتقدم للمشاركة، ونقبل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022.

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح المصري، مهرجان تقيمه وزارة الثقافة المصرية وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة، وهدف المهرجان هو عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن .

أسماء أعضاء لجنة المهرجان العليا للدورة الـ15

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري كشف عن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الـ15، وذلك بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إذ تضم اللجنة كل من الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبلة الرويني، والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبد الخالق، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري.

فضلا عن المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان)، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية،والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.