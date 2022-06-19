مدير «العربي الياباني للتدريب»: متفائل بالتعاون مع الإنتاج الحربي لتأهيل الفنيين

عبَّر الدكتور حسين الزناتي، المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربي، عن تفاؤله وسعادته ببدء تنفيذ مشروعه الجديد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والتي تمتلك إمكانيات وخبرات تدريبية وفنية وبشرية متميزة إلى جانب إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية.

الزناتي: التعاون يستهدف تدريب الفنيين حديثي التخرج والطلبة

وأضاف «الزناتي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التعاون يستهدف تدريب الفنيين حديثي التخرج وطلبة المنشآت التعليمية الفنية وأنه يمكن عن طريق المركز توفير الحضانة التي تستوعب مجال الصناعة الخاص بالمتدرب من خلال المدربين اليابانيين.

الزناتي: سيعمل المركز على 3 محاور من أجل التدريب والتأهيل

وأوضح أنه وبعد الموافقة على إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل الصناعي، فسيعمل المركز على 3 محاور من أجل التدريب والتأهيل، أولها مرحلة الصانع الصغير، وسيتم فيها تأهيل بعض من الطلاب في المرحلة الإعدادية قبيل دخولهم للمدارس الثانوية الفنية، ثم مرحلة الصانع الماهر والتي تخص الطلاب في مرحلة الثانوية الفنية، ثم تطوير العامل وهو العنصر الذهبي لتطوير أي مجتمع.

واستطرد: «المركز هيكون فيه شركات مع شركات يابانية متخصصة في التنمية الفنية وجامعات هندسية وتكنولوجية، وهيكون فيه توأمة مع بعض المدارس المتخصصة في الصناعة، وهنفتح مجال لرحلات صناعية تدريبية من مصر إلى اليابان».

وأوضح أن المركز مهتم ببناء جيل جديد من أجل توطين الصناعة ببرامج عديدة ومختلفة وصناعات يابانية سيتم توطين تصنيعها في مصر.

وشهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مراسم إعلان البدء في التعاون لإنشاء «المركز المصري – الياباني للتدريب والتأهيل» وذلك بحضور العالم المصري الدكتور حسين الزناتي صاحب فكرة المشروع والمدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.