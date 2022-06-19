رئيس «الشيوخ» يستقبل سفير اليابان بالقاهرة.. ويؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بسفير اليابان في القاهرة «أوكا هيروشيحيث»، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومثمناً دور اليابان الحيوي والبارز في «النقل، الصحة، والتعليم» وغيرها من مجالات التعاون مثل تطوير المتحف المصري الكبير، وإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق.

العلاقات المصرية اليابانية

وخلال اللقاء الذي جمع السفير الياباني، ورئيس مجلس الشيوخ، في مكتب الأخير، أشاد «أوكا هيروشيحيث»، بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، مؤكداً على أن العلاقات المصرية اليابانية، راسخة معرباً عن أمله في أن يساهم خلال فترة وجوده بالقاهرة، في دفع وتطوير وتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة خاصة البرلمانية.

وشدد السفير الياباني في القاهرة، على رغبته في تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً أنّ المجلس يحرص تماماً على هذه الخطوة، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية، في نهاية اللقاء الذي حضره المستشار محمود إسماعيل عتمان، امين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.