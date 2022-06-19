تقرير: تراجع استهلاك اليابان من الصلب 3.9% في أبريل

تراجع استهلاك اليابان من منتجات الصلب في أبريل بنسبة 3.9% على أساس شهري، وأظهر تقرير صادر عن جمعية الحديد والصلب اليابانية أن استهلاك طوكيو من الصلب بلغ نحو 4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضا بنسبة 6.8% على أساس سنوي أي في شهر أبريل الماضي مقابل نفس الشهر من العام الماضي.

وكشفت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من الماضي تراجع استهلاك الصلب المحلي في البلاد بنسبة 4.4 % على أساس سنوي، بالمقارنة مع نفس الأشهر من العام الماضي، لتصل إلى 16.27 مليون طن.

قطاع البناء الأكثر استهلاكا وتراجع السيارات

في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفع استهلاك منتجات الصلب في قطاع البناء في اليابان بنسبة 1.9% ليصل إلى 3.43 مليون طن، في حين بلغ استهلاك منتجات الصلب في قطاع السيارات الياباني 3.67 مليون طن، بانخفاض 13.6% على حد سواء على أساس سنوي.

في الفترة ذاتها استهلكت صناعة بناء السفن في اليابان 955,482 طن من منتجات الصلب، بزيادة 14.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يأتي التراجع في اليابان، بالتزامن مع تقارير موازية في الصين، قالت في وقت سابق إن إنتاج بكين من الحديد والصلب الخام ومنتجاته النهائية تراجع بنسبة 8.7% خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وجاءت التراجع الصيني في الإنتاج نتيجة تباطؤ الطلب وقيود فيروس كورونا، وأظهرت بيانات صينية أنه رغم ذلك التراجع إلا أنه تم ملاحظة بعض الانتعاش في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل، حيث بلغ إنتاج الصين في مايو، من الصلب الخام ومنتجات الصلب النهائية 96.61 مليون طن و122.61 مليون طن، بانخفاض 3.5 % و2.3 % على أساس سنوي، وبزيادة 4.1 % و6.8 % على أساس شهري على التوالي.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي إنتاج الحديد الزهر 80.49 مليون طن في شهر مايو، بزيادة 2.0 % على أساس سنوي، وبزيادة 4.8 % على أساس شهري.