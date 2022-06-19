شروط التسجيل في معهد الإدارة العامة 1443 بالسعودية.. والأوراق المطلوبة

وضعت السلطات السعودية عددا من الشروط اللازمة للموافقة على التسجيل في معهد الإدارة العامة 1443 بالسعودية، تتعلق بالسن والجنسية فضلا عن عدد من المستندات المطلوب توافرها.

ويعد معهد الإدارة العامة في السعودية من المعاهد التي تقدم خدمات متعددة في مجال إدارة المنظمات الإدارية السعودية الحكومية، إذ يوفر دورات تدريبية متخصصة في المجال الإداري، وفيما يلى شروط التسجيل في معهد الإدارة العامة 1443 بالسعودية.

شروط التسجيل في معهد الإدارة العامة 1443 بالسعودية

- أن يكون المتقدم للمعهد سعودي الجنسية.

- الحد الأقصى لسن المتقدمين هو الخامسة والعشرين.

- يجب على الشخص المتقدم الحصول على دورات معهد الإدارة، وأن يتخطى اختبار القدرات بنجاح.

- يحتاج المتقدم للمعهد لتخطي الاختبار التحصيلي التابع للمركز الوطني للقياس.

- يجب على الشخص المتقدم ألا يكون قد رفض من برامج اللغة الإنجليزية داخل المعهد.

- يجب أن يكون قد تخطى سنة كاملة من فترة استبعاده.

- الحصول على شهادة الثانوي العامة السعودية بتقدير جيد.

- أن يكون المتقدم متخصص في مجالات قسم العلوم الطبيعية.

- يسمح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مجال العلوم الإدارية والاجتماعية أن يتقدموا على الدورات.

- مسموح لخريجي قسم العلوم الشرعية الثانوية مسموح لهم التقدم للمعهد.

فئات غير مسموح لها بالتقدم لمعهد الإدارة العامة

- غير مسموح للحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية التقدم للمعهد.

- غير مسموح لخريجي الشهادة الزراعية أن يتقدموا إلى دورات المعهد.

- خريجي المعاهد الصحية أو معهد الخياطة غير مسموح لهم التقديم على دورات معهد الإدارة السعودي.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمعهد الإدارة العامة

- صورة الوثيقة الأصلية للثانوية العامة ولا يجوز تقديم النسخة المصدقة.

- نسخة مصدقة للبطاقة الشخصية.

- صورة موثقة من دفتر العائلة في حالة الإناث.