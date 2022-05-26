مهرجان الجونة يشارك في «ملتقى المهرجانات» بـ«كان» السينمائي

يشارك مهرجان الجونة السينمائي في «ملتقى المهرجانات»، المقام على هامش فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، للعام الثاني على التوالي، التي تستمر فعالياتها حتى 28 مايو الجاري، وهو حفل ترحيب للمهرجانات وموزعي الأفلام، يهدف إلى جمع العاملين بشكل احترافي في مجال صناعة السينما، وبناء علاقات بينهم، وتشجيع التعاونات بين مهرجانات الأفلام.

وتواجد مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي ومبرمجي المهرجان، مع ممثلي الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام بينوا جينيستي المدير العام، وفلورونس جيرو مدير المهرجانات، بالإضافة إلى ممثلي سوق مهرجان كان جيروم بايار المدير المشارك وممثل منصة سيناندو جيوم إيزميول.

المدير المشارك لـ«سوق كان»: نحاول تعويض تخبط السنوات الماضية

قال جيوم بايار المدير المشارك لسوق مهرجان كان، في بيان صحفي، «بعد ثلاث سنوات من التوقف، وتخبط المهرجان بين الدورات الافتراضية والهجينة، تحظى الدورة الحالية بأهمية خاصة للمهرجان وللصناعة بشكل عام لتعويض الأعوام الثلاثة الماضية، والمضي قدمًا».

وأضاف: «لعب (ملتقى المهرجانات) دورًا مهمًا في تسهيل اللقاء للتأمل في مستقبل صناعة السينما، من خلال المؤتمرات الرسمية والتجمعات والحفلات غير الرسمية، تلعب اللقاءات غير الرسمية دورًا حيويًا في خلق علاقات دائمة بين أفراد الصناعة، ويسرنا تيسير هذه العلاقات بعودة التعاون مع مهرجان الجونة السينمائي، والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام».

وأضاف جيوم إيزميول، المدير المشارك لسوق مهرجان كان: «تطلع لتوطيد العلاقات مع مهرجان الجونة السينمائي والمهرجانات المشاركة من خلال ملتقى المهرجانات. يلعب الملتقى دورًا مهمًا لصناعة مهرجانات الأفلام، ويسرنا دعم مهرجان الجونة والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام من جديد، لما نطمح أن يكون لقاءًا سنويًا».

التميمي: «ملتقى المهرجانات» فرصة مثالية لصناع الأفلام

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: «يسرنا تجديد التعاون مع سوق مهرجان كان ومنصة سيناندو والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام للسنة الثانية على التوالي لدعم ملتقى المهرجانات والاحتفاء بمجتمعنا السينمائي متباين الأفكار والخلفيات، هذا الملتقى السنوي هو الفرصة المثالية لصانعي الأفلام والعاملين في المجال السينمائي للتواصل ومشاركة الخبرات».