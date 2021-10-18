«رويدان» و«مهيرة عبد العزيز» غاضبان من مهرجان الجونة السينمائي.. وبشرى ترد بصورة

كشفت الإعلامية والفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز عن غضبها من طريقة تقديمها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، خلال مشاركتها في العرض الاستعراضي المصاحب لأغنية الافتتاح «جو البنات» التي قدمها محمد رمضان مع النجم العالمي «ريدوان» والمغربي نعملن بلعياشي.

وأوضحت مهيرة عبد العزيز في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، أن تم تجاهلها في حفل الافتتاح وكأنها جاءت لمجرد أن تؤدي رقصة في أغنية محمد رمضان، قائلة: «زعلانة إنه لم يتم تقديمي بطريقة صحيحة، وهذا من ليس قيمتي ولم يكن هذا بالنسبة لي فقط، فلم يتم تقديم أحد بالطريقة الصحيحة، والغريب أن مقدمة الحفل ناردين فرج لم تكن على علم بوجودي أو بأسماء الفنانين المشاركين في الاستعراض».

وقالت الإعلامية الإماراتية، إن النجم العالمي «ريدوان» مستاء مما حدث في حفل الافتتاح، بسبب عدم تقديمه على المسرح هو ونعمان بلعياشي، مشيرة إلى إنها لا تتكلم على لسان أحد ولكن بالطبع ما حدث في الافتتاح أغضب النجم العالمي، بسبب تهميشه وتجاهله على حد تعبيرها، وهو أيضا ما أغضب مجموعة كبيرة من النجوم والجمهور المغربي، وطالبوا المهرجان بالاعتذار.

مهيرة عبدالعزيز غاضبة من تجاهلها في الجونة السينمائي

«ريدوان» غاضب من تجاهله في افتتاح مهرجان الجونة.. وبشرى تحتوي الموقف

وحاولت بشرى، في وقت سابق احتواء غضب «ريدوان»، حيث قامت بنشر صورة تجمعها به عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «شرف لنا وجود قامة وقيمة فنية عالمية مثل ريدوان فى المهرجان، فضلا عن أخلاقك العالية، وكنت مثالا للنجم العالمي ونموذج يحتذى به وبشعبيته».

وتابعت بشرى في منشورها عبر خاصية «ستوري»، «فخورين باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان».