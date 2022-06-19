خالد عكاشة: دعوة السيسي للحوار الوطني يخلق مناخا سياسيا أفضل

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة كانت تسير في مسار إصلاحي وخلال الانتقال من مرحلة لأخرى اصطدمت بأزمتين عالميتين وهما جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، مشددًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات التصحيحية.

خالد عكاشة يعلق على الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلاميان عمرو عبدالحميد، ونشأت الديهي، ويعرض على شاشة «ten»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني هو تعهد بإصلاح المناخ السياسي في الدولة مع فتح الملف الحقوقي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدء مساحة جديدة لخلق مناخ حقوقي أفضل.

ولفت إلى أن هذه المحاور مكملة لبعضها البعض، مع رفع حالة الطوارئ نفتح فصلا جديدا من فصول الحكم من جانب والحياة والعمل من جانب آخر، كما أن أبرز عيوب ما كان يتم تداوله خلال المرحلة الماضية عدم الثقة والارتباك في التشريعات.

مناخ جديد كليًا لدستور اقتصادي وعهد جديد

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة طرحت أكثر من مرة تساؤلا حول سبب عدم دخول الاستثمار الوطني الخاص بالتجاوب مع هذا الحجم من الإنفاق على البنية التحتية التي قامت به، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مناخ جديد كليًا لدستور اقتصادي وعهد جديد.