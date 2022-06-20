منافذ البقالين تواصل استقبال حاملي البطاقات لصرف تموين يونيو 2022

يستقبل ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، المواطنين أصحاب بطاقات التموين الذين لم يصرفوا حتى الآن التموين الشهري الخاص بمقررات يونيو 2022، إذ تفتح منافذ البقالين أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمنح الفرصة طوال 12 ساعة يوميا للمواطنين في صرف السلع التموينية عن الدعم السلعي الشهري.

40 ألف منفذ و6700 منفذ

ويتوافر على مستوى الجمهورية حوالي 40 ألف منفذ بقال تمويني يصرفون الدعم السلعي الشهري لحوالي 23 مليون بطاقة تموين مستحق عليها ما يقرب من 64 مليون شخص للتموين شهريًا، فضلا عن إتاحة صرف التموين أيضا من منافذ مشروع جمعيتي التي أنشأتها الوزارة مؤخرا لتوفير فرص عمل للشباب ولصرف التموين أيضا للمواطنين بالتوازي مع منافذ البقالين.

1500 مخزن جملة يدعمون البقالين بالسلع الشهرية

فيما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال ما يقرب من 1500 مخزن جملة بتوفير السلع الغذائية لمنافذ البقالين عن طريق صرف الاستعاضة المخصصة لكل بقال بناء على حصة كل بقال على حسب عدد إصحاب البطاقات التموينية الذي يخدمهم كل بقال في المنطقة الجغرافية له، إذ تقنن وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف التموين من البقال في المنطقة التابع لها البطاقة التموينية فقط وليس من أي بقال على مستوى المحافظة، وبالمثل أيضا على صرف الخبز البلدي المدعم من المخبز الذي يقع في نطاق الحيز الجغرافي لمحافظة صدور البطاقة التموينية.

وتتيح وزارة التموين صرف التموين الشهري طوال أيام الشهر بداية من أول يوم في الشهر وحتى اليوم الأخير به، كما يتمكن أي فرد من الأسرة من صرف التموين طالما كان حاملا للبطاقة.