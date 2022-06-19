مصادر بـ«التموين»: نبحث تأجيل تحصيل 3 مليارات غرامات الكارت الذهبي على المخابز

قالت مصادر مطلعة بوزارة التموين، إن الوزارة تبحث حاليا إرجاء تحصيل غرامات الكارت الذهب المقررة على أصحاب المخابز المخالفة لاستخدام الكارت، والذي كان معمول به في السابق لمساعدة أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة من صرف الخبز المدعم، في حين استغل بعض أصحاب المخابز استخدامه من خلال انتاج الخبز البلدي وبيعه بالسعر الحر بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى قيام وزارة التموين بإقرار غرامات مالية ضدهم.

إرجاء تحصيل غرامات المخابز من مخالفات الكارت الذهبي

وأضافت المصادر، أن هناك اتفاق تم بين الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية وبين وزارة التموين، لإرجاء تحصيل الغرامات المقررة على أصحاب المخابز البلدية المخالفين في استخدام الكارت الذهبي، لحين صدور قرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتقنين سداد المديونية المستحقة على أصحاب المخابز.

تقسيط غرامات المخابز وتخفيضها

وكشفت المصادر، عن احتمالية إقرار وزارة التموين لتقسيط الغرامات المقررة على أصحاب المخابز، مع احتمالية أيضا تخفيضها إلى 50% أو أزيد بحسب ما سيقره القرار الوزاري في هذا الشأن بشأن الغرامات والتي تبلغ حوالي 3 مليار جنيه من عام 2016 وحتى عام 2019.

ما هو الكارت الذهبي الملغي من وزارة التموين؟

في منتصف 2019، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء الكارت الذهبي لصرف الخبز من المخابز خاصة بعدما انتهت وزارة التموين من من تحويل كافة البطاقات التموينية من "الورقية إلى الكروت الذكية الممغنطة" المعمول بها حاليا، إذ كان الكارت الذكي يتيح لأصحاب المخابز صرف الخبز البلدي المدعم من خلال انتاج عدد معين من الأرغفة يستخدمها لصرف احتياجات المغتربين أو لأصحاب البطاقات التالفة لحين اصدار بطاقات بديلة، إلا أن عدد كبير من أصحاب المخابز يقدر بأكثر من 3 ألاف مخبز قاموا باستغلال استخدام الكارت في إنتاج الخبز المدعم وبيعه بالسعر الحر.