أبرز بنود نظام التقاعد الجديد 1443- 2022 في السعودية.. وشروط صرف المكافأة

أقرت السلطات السعودية نظام التقاعد الجديد 1443- 2022 في المملكة، بعد إجراء بعض التعديلات عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية في السعودية.

وتضمنت أبرز بنود نظام التقاعد الجديد 1443- 2022 في السعودية الآتي:

بنود نظام التقاعد الجديد 1443- 2022 في السعودية

- إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش تُصرف له مكافأة نسبتها 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي تحسب المكافأة بما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.

- يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين الـ18 و23 من هذا النظام بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.

- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين، فيستحق معاشًا.

- إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات، وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية.

- لا تتجاوز المدة الاعتبارية بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة على أساس مرتبه الشهري الأخير.

التعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية

- يحق للمشترك في حالة تركه العمل تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

نظام تبادل المنافع

- يشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.

- يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.

- لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامَي التقاعد المدني والعسكري.

- في حال تخصيص أي من المرافق العامة، أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.