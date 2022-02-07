فاروق الباز تعليقا على قصة «ريان»: الإنسان يمكنه العيش دون ماء 10 أيام

نعى العالم المصري القدير فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، أسرة الطفل المغربي ريان، الذي توفى بعد 5 أيام من سقوطه في بئر، لافتًا إلى أن الإنسان قادر على الحياة لمدة 10 أيام دون مياه، كما أن أي إنسان بإمكانه الحياة في كوكب آخر غير كوكب الأرض، لكن بشرط وحيد وهو توافر الأكسجين المناسب، مناشدًا بالاطلاع على آخر الأبحاث العلمية ومواكبة التكنولوجيا والتقدم العلمي الحديث.

تفاصيل إطلاق «ناسا» تليسكوب جيمس للفضاء

وكشف «الباز»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، تفاصيل إطلاق «ناسا» تليسكوب «جيمس» للفضاء، موضحًا أن هدفه كشف أسرار الفضاء، ويعمل على تصوير الكون كله وأطراف الكون ونرى من خلاله كل التفاصيل، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا التلسكوب تصل لـ١٠ مليارات دولار، تتضمن رواتب الأبحاث العلمية والعلماء وغيرها من تكاليف التلسكوب.

البحث وراء العلم والمعرفة لا يقدر بمال

وأشار مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، إلى أن البحث وراء العلم والمعرفة لا يقدر بمال، موضحًا أنه أطلق اسم القاهرة على وادٍ بكوكب المريخ، مؤكدًا أن الأرض كرويه وليست مسطحة، وما يقال غير ذلك جهل، لأن كل ما في الفضاء كروي، كما أن تركيبة القمر مختلفة، والحديث عن عدم الصعود للقمر جهل كبير، مؤكدًا أن كل الشائعات المنتشرة حول غرق عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية غير صحيحة.

مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية ولا صحة لغرقها كما يتردد

ولفت إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر مصدر رزق كبير لمصر، ومقياس الجفاف بالصحراء الغربية يعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، مشددًا على أن هناك 10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة.