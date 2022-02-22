فاروق الباز: التعدي على الأراضي الزراعية أخطر من الحرب

أشاد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بعقد جامعة أسيوط المؤتمر الدولي الـ 11 للمناخ والبيئة، موضحًا أن التعديات على الأرض الزراعية من أخطر ما يحدث في مصر، كما أن التغيير في الطبيعة هو الثابت الوحيد في تاريخ الأرض، أي لا بُد أن نستوعب أن التغيير دائم ونتعايش معه.

مصر تشهد زيادة سكانية كبيرة

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن التعدي على الأرض الزراعية أسوأ من أي حرب خاضتها مصر، موضحًا أن مصر تشهد زيادة سكانية كبيرة وفي نفس الوقت هناك تعدٍ على الأرض الزراعية وهو ما يعد أمرًا خطيرًا.

قانون لردع المخالفين

واقترح أن تصدر الحكومة قانونًا لردع المخالفين، موضحًا: «نطلع قانون إن اللي عايز يبني يبني فوق المبني حاليا..والتعدي على الأرض الزراعية مصيبة ومش هنعرف نأكل نفسنا وهنشحت عشان ناكل، والبلد اللي تشحت عشان تأكل نفسها بلد خيبانة»، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مواجهة حازمة من الدولة لقضية التعدي على الأرض الزراعية، حيث إن التعدي على الأرض الزراعية يمس الأمن الغذائي المصري.