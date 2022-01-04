فاروق الباز: المعتدي على أرض زراعية «لازم يتعدم».. والسيسي يصحح أخطاء الماضي

أشاد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بجهود الدولة المصرية في مجال تكنولوجيا الفضاء والبحث العلمي الفضائي، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مؤكدًا أن العلم ودراسة الصور الفضائية قد ساهم في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.

الأراضي الزراعية تُعد هي الآمن الغذائي

وشدد «الباز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، على خطورة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، قائلًا: «يجب تطبيق أحكام الإعدام والمشانق والسجن المؤبد لمن يبني على الأرض الزراعية، هنعمل إيه يعني لما الناس تبنى على الأراضي، نأكل منين؟، هنأكل بعض يعني».

وتابع الباز، أن الأراضي الزراعية تُعد هي الآمن الغذائي ويجب أن تظل أرض زراعية من أجل إنتاج الطعام، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي وتطويره ودعمه كونة أساس المستقبل، فالبحث العلمي جزء هام في تطوير المنظومة العامة.

الباز: كنا خيبانين والرئيس السيسي يصحح أخطاء الماضي

وأوضح مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هذا الدعم سيبدأ من خلال الدستور، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفع التطور العلمي والبحث العلمي بشكل جيد، ولكن يجب الاهتمام بشكل أكبر، وتقديم إضافة لزيادة سنوية للبحث العلمي.

ولفت إلى أنه يجب الاهتمام بتصنيفات الجامعات المصرية، بعد أن كانت الجامعات المصرية قوية في الماضي مثل جامعة القاهرة التي كانت من أعظم الجامعات، مختتمًا حديثه: «إحنا كنا خيبانين والرئيس السيسي يصحح أخطاء الماضي».