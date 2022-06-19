«الخارجية»: وضعنا خارطة طريق مع الشركاء الأوروبيين وصولا لعام 2027

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخاريجية، إن حضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، لأعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي جاء فيها اعتماد لوثيقة الأولويات للمشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تمثل خارطة طريق للعلاقات بين الثنائي خلال الـ5 سنوات المقبلة وصولا لعام 2027.

حافظ: سيجتمع الوزير غدا مع عدد من قيادات الاتحاد الأوروبي

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزير الخارجية قد اجتمع، اليوم، مع عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي على هامش هذا الاجتماع، كما وسيجتمع غدا مع عدد من قيادات الاتحاد الأوروبي من أجل التشاور في العديد من الأمور التي تخص مصر.

حافظ: تم المناقشة حول العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأوضح أنه ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية المصري ملك لوكسمبورج غدا، على هامش زيارته لها حاليا، مستطردا: «مجلس المشاركة الوزير فيه التقى مع جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، قبل بدء دورة مجلس المشاركة وتناقشوا حول أهمية العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وطبيعة الشراكة بين الجانبين».

وأكد أن مشاركة مصر في تلك القمة جاء من أجل رسم خارطة طريق تخص أولويات الشراكة المصرية الأوروبية في كل المناحي للسنوات الخمس المقبلة، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ستكون جزءًا في الحديث مع الشركاء الأوروبيين فيما بعد.

وتابع: «اللقاء تناول الحديث عن الشأن الليبي والأزمة في شتى بقاع المنطقة بشكل عام سواء فلسطين أو اليمن أو سوريا وليبيا، وكل تلك الموضوعات تمثل قضايا ملحة وذات اهتمام مشترك بين الجانبين للتوصل لحل والاستقرار المنشود».