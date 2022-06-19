محلل سياسي أردني: يجب تسوية القضية الفلسطينية لنشر السلام بالمنطقة

قال الدكتور زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن القمة الثلاثية التي جرى عقدها في مصر اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك البحرين في شرم الشيخ، تأتي في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين تلك البلدان نتيجه تطابق الرؤى السياسية، وكل ما يخص الشق العربي.

النوايسة: العلاقات بين البلدين متميزة للغاية

وأضاف «النوايسة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع مصر والأردن متميزة للغاية، فضلًا عن أنها تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين، وجاءت الزيارة الأخيرة للعاهل الأردني إلى مصر من أجل التباحث فيما يخص تهديدات الأمن القومي العربي، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

واستطرد: «نرى ضرورة إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية كونها مفتاح ومدخل رئيسي للحيلولة دون التدخلات الإقليمية وحتى يحل السلام والأمن في المنطقة العربية جمعاء، كما أن هناك قوى إقليمية قوية في المنطقة تحاول فرض رؤيتها وأذرعها بالمنطقة ما يؤثر على مسيرة التنمية والبناء».

بلورة رؤية عربية مشتركة

وأوضح أن تلك القمم جاءت من أجل بلورة رؤية عربية مشتركة خلال القمة 6+3 مع الرئيس الأمريكي جون بايدن يوم 16 يوليو المقبل في المملكة العربية السعودية، «الدول العربية تسعى حاليا لبلورة رؤية عربية مشتركة حيال مختلف القضايا».

وتابع: «هذا الحراك العربي والإقليمي يؤدى إلى موقف متبلور، حيث أن ضرورة إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي من أهم القضايا المتوقع طرحها في قمة المملكة العربية السعودية».