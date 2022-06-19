لميس الحديدي: الدائري يشهد عملية تطوير كبيرة.. وهيفرق في الحركة المرورية

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بتطوير الطريق الدائري، موجهة رسالة للقائمين عليه: «مشروع مهم وتطوير يجري منذ سنوات وهيفرق جدا في الحركة المرورية ونجاحه في اكتماله».

وقالت الحديدي، خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON، إن الطريق الدائري يشهد عملية تطوير كبيرة منذ سنوات طويلة، ما أحدث نقلة نوعية في عدد من المناطق.

وتابعت: «أتمنى خلال التنفيذ نراعي إن ميكونش في مناطق الأسفلت فيها عالي وأخرى منخفض لأن ده يؤدي لحوادث كثيرة خاصة في أوقات الازدحام ممكن نلاقي عربية نصها في الجزء العالي من الأسفلت والنصف الآخر في المنطقة المنخفضة»، موجهة النداء للقائمين على تطوير الطريق الدائري: «ده مشروع كبير ومهم جداً بقالنا سنوات لكنه أوشك على الانتهاء عاوزين ننتهى منه في أسرع وقت وبأعلى جودة تليق بالمصريين».

إصلاح طريق المقطم

وعلقت الحديدي على إصلاح طريق المقطم قائلة: «فيه تطوير لطريق المقطم لكن مطالع المقطم جهة الأوتوستوراد أو ما يسمى بمطلع السلام حيث يجري تطويره وتوسعته، محتاجة زيادة في الإضاءة شوية».

حجم الإنجاز في مشروع تطوير الدائري

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في اجتماع وزاري، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لـ110 كيلومترات، وبلغ إجمالي معدلات التنفيذ بها 93%، وبلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع، التي بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة.

وعرض وزير النقل كذلك آخر مستجدات موقف المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بطـول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة، موضحا أنه من المخطط التشغيل التجريبي لأربع محطات نفقية هي محطات: ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم التشغيل الفعلي لهذه المحطات خلال يوليو المقبل.