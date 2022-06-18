لميس الحديدي عن الأزمة الاقتصادية: العالم يتعرض لإعصار تسونامي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأزمة المالية العالمية طالت العالم أجمع ومنه مصر، مشيرة إلى أن الأمر ليس قاصراً فقط على الدول وسياستها، حيث إنّ المواطن عليه دور في كيفية مواجهة الأزمة.

أزمة غير مسبوقة

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on، أن ما يشهده العالم أشبه بتسونامي: «هذا وصف دقيق كونه أمر غير مسبوق، المفروض أننا جميعًا ننظر حولنا ونشوف العالم بيحصل فيه إيه ونقلق لأن حالة الاطمئنان مقلقة وكلنا كمواطنين نقلق، فالدولة تحاول قدر المستطاع بأدواتها التصرف لكن نحن كمواطنين ماذا نحن فاعلون؟».

أكبر موجة تضخم عالمية منذ سنوات طويلة

وتابعت: «العالم يشهد أكبر موجة تضخم عالمية منذ عقود طويلة؛ فالولايات المتحدة تشهد أكبر موجة تضخم منذ أربعين عاما، وكذا أوروبا، وهذا يعني أن معدل ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على موسكو، فالعالم أجمع يعيش أوضاعا اقتصادية ضخمة حيث إن ارتفاعات الأسعار هي الأكبر منذ 40 عاما».

وأشارت إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية العالمية فرضت نفسها على حياة مواطني أوروبا؛ فمثلاً بريطانيا 22% من المواطنين تخلوا عن وجبة غذاء أو قللوا حجمها، وفي ألمانيا يلجأ المواطنون إلى بنوك الطعام التي تعاني هي الأخرى من عدم قدرتها على الوفاء بتلك الاحتياجات: «ده مش كلامي ده كلام صحف ألمانيا وبريطانيا، كما أن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 34%، هذه الدول اتخذت إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة».