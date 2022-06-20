الأكشن يسيطر على أفلام عيد الأضحى 2022

تستعد دور العرض خلال موسم عيد الأضحى 2022، لاستقبال عدد من الأفلام التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، ويسيطر عليها هذا العام أفلام الأكشن.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأفلام التي تستعد للمنافسة بموسم عيد الأضحى:

فيلم كيرة والجن

تستقبل دور العرض فيلم كيرة والجن الذي تدور أحداثه في إطار أكشن، حيث يجسد كريم عبد العزيز طالب الطب «أحمد عبد الحي»، وشهرته «أحمد كيرة»، يتصدى هو و«عبد القادر شحاتة الجن» الذي يجسده أحمد عز للعدوان البريطاني، بسبب وطنيتهم وحبهم وخوفهم علي مصر، واستغرق تصوير الفيلم عامين بسبب جائحة كورونا.

فيلم كيرة والجن يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، هند صبري، وهدى المفتي وأمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم عمهم لمحمد عادل إمام

ويتنافس الفنان محمد عادل إمام علي شباك التذاكر من خلال فيلم عمهم والذي يجسد من خلاله دور ملاكم يتنافس علي بطولات الجمهورية.

ويظهر محمد عادل إمام خلال هذا الفيلم بلوك مختلف حيث صبغ شعرة باللون الأصفر كما يظهر بعضلات وجسم رياضي،وظهر هذا خلال البوستر الدعائي للفيلم.

فيلم عمهم، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي

تسليم أهالي

كما تستقبل دور العرض الفيلم الكوميدي تسليم أهالي لدنيا سمير غانم وهشام ماجد والذي تدور أحداثه حول زوجين أحلامهم الهجرة إلى كندا وتظهر في حياتهم شخصية تفسد هذه الهجرة في إطار كوميدي.

ويشهد العمل ظهور خاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والتي تجسد خلال الفيلم دور موظفة في الشهر العقاري تقع في غرام بيومي فؤاد وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد وعبد الله مشرف وأحمد فتحي وأوتاكا وعمرو وهبة وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم بحبك

كما يتنافس الفنان تامر حسني خلال موسم عيد الأضحي بفيلم بحبك والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يقع في غرام فتاتين وتنشأ خلال علاقاته بهما العديد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.