هنا الزاهد تشيد بفيلم بحبك لـ«تامر حسني».. والأخير يرد: «أخطر ممثلة في التاريخ»

فاجأت هنا الزاهد، الجمهور، بنشر مقطع فيديو جديد يجمعها بالفنان تامر حسني من كواليس فيلم «بحبك»، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

هنا الزاهد توجه رسالة لتامر حسني

وكتبت هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا تامر ألف قصة عبقرية وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكرًا يا تامر».

ومن جانبه، علق تامر حسني على منشور هنا قائلا: «إيه بس الحلاوة والذوق دا كله يا هنا.. أولًا شكرًا عشان أنتي قلبك جميل ونضيف وعندك تقدير لكل الناس ودي تربية جميلة من الأساس بعيدا عن الفن».

وأضاف حسني: «ثانيًا أنتي عاملة دور عمرك وأنا فرحان أني خرجت منك الممثلة اللي الناس هتشوفها دي.. كلنا فرحانين بيكي وأنا بقول شهادة لتاريخك من دلوقت هنا الزاهد في فيلم بحبك لو استمرت كدا هتبقى من أخطر ممثلات تاريخ السينما العربية.. ربنا يحفظك ويوفقك في كل أعمالك».

تامر حسني ينشر بوستر الفيلم

وأسدل الفنان تامر حسني، الستار عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «بحبك»، المقرر طرحه 7 يوليو المُقبل، منذ يومين.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استعدوا».

أحداث فيلم «بحبك»

وتدور أحداث فيلم «بحبك» حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.