تامر حسني يطرح بوستر فيلمه الجديد «بحبك»: استعدوا

نشر الفنان تامر حسني، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «بحبك»، المقرر طرحه اعتبارًا من يوم 7 يوليو المُقبل، وذلك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا على بوستر فيلم بحبك: «استعدوا».

انتشار بوستر مزيف لفيلم «بحبك» يُثير الجدل

وتداول قطاع كبير من الجمهور خلال الأيام الماضية، بوستر مزيف للفيلم، ما أثار استياء الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنانة هنا الزاهد، للتأكيد بأنّ ذلك البوستر نفذه أحد متابعيها للتعبير عن إعجابه بالمشروع السينمائي المُرتقب، قائلة: «اللي عامل البوستر ده حب يوجب معايا أوي بس تمام ليه كده يا عم.. طيب انتظروا البوستر الرسمي قريبا».

أبطال وأحداث فيلم «بحبك»

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك» تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.

وتدور أحداثه حول تناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وكان الفنان تامر حسني، قد حرص على توجيه الشكر إلى شقيقه حسام حسني، أحد المُشاركين في إنتاج فيلم بحبك، إذ نشر صورة تجمعهما سويًا، عبر موقع فيس بوك، قائلًا: «أخويا الغالي حبيب قلبي حسام.. ربنا يوفقك في إنتاج الفيلم اللي جاي (بحبك) إن شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك أنت وحبيبي وعشرة عمري الأستاذ أحمد الدسوقي وحبيب قلبي المحترم أستاذ أحمد بدوي في إنتاج الفيلم، كلكوا تعبتوا وكل أبطال الفيلم وكل فريق العمل من صُناع وعُمال وإن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا».