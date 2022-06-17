تامر حسني يقدم باسم ضيف لأول مرة في فيلم «بحبك»

يشارك الفنان باسم ضيف، الملقب بـ«بيكو» في فيلم «بحبك» بطولة الفنان تامر حسنى، وتعد التجربة الأولى له في عالم التمثيل، حيث اختاره نجم الجيل لمشاركه فيلمه المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

باسم ضيف عن تامر حسني

وقال باسم ضيف، في تصريحات صحفية، «تامر أخ كبير ليا من زمان ودايماً بيشجع اللي حواليه على أنهم يكون عندهم أكتر من باب رزق، زمان كان بيزقني مع كرو الإنتاج بتاعه ودلوقتي قدمني معاه في فيلمه بحبك بدور صغير ولكن بالنسبة لي فرحة عمري أني أقف قدامه، هو مثل أعلى ليا طول عمره وأنني أكون قدامه دي حاجة كبيرة أوي ليا في حياتي، وتامر من أنجح وأهم فنان عربي وصاحب أكبر إيرادات في تاريخ السينما العربية ووجودي معه إضافة كبيرة».

فيلم «بحبك»، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصوير الفيلم مطلع العام الجاري بمشاهد جمعت تامر حسني وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

كواليس فيلم بحبك

وكان تامر حسني قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق: «دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقراً اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً».