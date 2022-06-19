عزيز الشافعي مشيدا بالزمالك بعد التعادل أمام الأهلي: شيكابالا ذهب لا يصدأ

أشاد الملحن عزيز الشافعي، بأداء نادي الزمالك في الشوط الثاني من مباراة القمة التي أقيمت منذ قليل، بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

عزيز الشافعي يشيد بأداء الزمالك في الشوط الثاني

كتب عزيز الشافعي تعليقًا على تعادل الزمالك مع الأهلي في نهاية المباراة، عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلًا: «الروح العالية لأغلب لاعبي الزمالك خاصة في الشوط التاني، عوضت الفارق الكبير في الاسكواد بين الفرقتين».

كما تابع: «فيريرا قادر يصنع الفرق بأقل الإمكانات وبالناشئين، قدام فريق قوي مكتمل، شيكابالا ذهب لا يصدأ والحظ كالعادة ما يعرفناش».

أغنية جديدة تجمع عزيز الشافعي وهاني شاكر

يذكر أن عزيز الشافعي، يعمل خلال الفترة الحالية على أغنية غنائة جديدة تجمعه بالفنان هاني شاكر، ليتم تقديمها الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعبر المنصات الإلكترونية، ضمن أغاني صيف 2022، وذلك حسب ما أعلن نقيب المهن الموسيقية في تصريح سابق لـ«الوطن».

آخر أعمال عزيز الشافعي

وكانت آخر أعمال «الشافعي» أغنية «دوم دوم» التي يتعاون فيها لأول مرة مع الفنان محمود العسيلي، وتم الإعلان عنها منذ أيام، وهي من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

كما علق مؤخرًا على الأزمة التي أثارها الملحن عمرو مصطفى ومهاجمته لعدد كبير من الفنانين والموسيقيين، وقال خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، بأنه لا يشغل تفكيره بما يقال أو يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان عزيز الشافعي حاز مؤخرًا على جائزة أفضل ملحن لعام 2021، من مهرجان ميدل ايست، إذ قدم عشرات الأغنيات الناجحة لعدد من النجوم أمثال عمرو دياب وسعد لمجرد وكارمن سليمان.