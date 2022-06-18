التموين تفتح باب التظلمات أمام المواطنين المحذوفين من البطاقات

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إن التقدم بالتظلمات أمام المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية سيكون في مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية ومراكز الخدمة المطورة في أي وقت، مشيرًا إلى أنّ أصحاب السيارات يجب أن يتقدموا بشهادة بيانات من المرور ببياناتها، وما إذا تم بيعها.

السيارة الأجرة لا تدخل في محددات حذف بطاقات التموين

وأضاف «سعد الله»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «بالنسبة لتشغيل السيارة أجرة، فإنها لا تدخل في محددات حذف بطاقات التموين، لكن بالنسبة إلى المشروعات الأخرى مثل أوبر وكريم فإنها ليست مثبتة كأجرة، ممكن يدخل على أبلكيشن النهارده ويلغي على طول».

السيارة الملاكي تأتي في محددات الحذف

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية: «السيارة الملاكي تأتي في محددات الحذف، وعموما فإن وزارة التموين سبّاقة في التحول الرقمي ولدينا قاعدة بيانات دقيقة، لكن المشكلة في السيارات هي إن بعض المواطنين يبيعون سياراتهم بتوكيل، وهو ما لا يسجله المشتري إلا بعد انتهاء فترة الترخيص بواقع سنة أو سنتين، وهو ما يعني عدم نقل الملكية، وبالتالي يجب أن يقدم المواطن ما يثبت أنّه باع سيارته، والعقد الابتدائي لا يؤخذ به، ولكن يجب نقل الملكية عبر المرور حتى يتم تحديث الحالة عبر قاعدة بيانات وزارة التموين».