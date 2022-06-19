التموين: لا وجود للوزراء أو نوابهم في قواعد بيانات السلع والخبز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لا يوجد أي وزير مدرج على قاعدة البيانات للبطاقات التموينية، أو صرف الخبز، وكذلك لا يوجد أي إدراج لنواب الوزراء أو المحافظين، وما يتردد عن وجودهم غير صحيح.

حذف أي مواطن يمتلك سيارة موديل 2018 من التموين

أوضح «عشماوي»، في تصريحات تلفزيونية، أن أي مواطن يتعدى راتبه 9600 جنيه شهريا، سيحذف من منظومة الدعم التموينية، ومن ضمن المحددات الخاصة بالدعم، أن الدخل محدد بأقل من 9600 جنيه كراتب إجمالي، مونها أنه تم فتح باب التظلمات حول قرارات الحذف من التموين، ومن يمتلك سيارة موديل 2018.

64 مليون مواطن مستفيد من التموين و72 مليون من الخبز

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن هناك نوعيم من الدعم، وهما الدعم الموجهة لبطاقة الخبز بمنظومة الخبز ومنها يحصل كل مواطن على 5 أرغفة بفئة 5 قروش بإجمالي 75 جنيه شهريا، ودعم السلع التموينية يصل إلى 50 جنيها ليحصل المواطن على 125 جنيها دعم إجمالي شهريا ما بين، الخبز والسلع التموينية، موضحا أن منظومة الخبرز تضم 72 مليون مواطن وبطاقة السلع التموينية تتضمن 64 مليون مواطن.

وأكد أن التكلفة التموينة على الدولة اصبحت متغيرة بسبب التضخم العالمي الذي نتج عنه زيادة سعرية في جميع الأسعار وخاصة التى تأتي من خلال التصدير، مشيرا إلى أن هناك 72 مليون مواطن، يحصل على دعم من منظومة الخبز، بينما هناك 64 مليون مواطن يحصلون على الدعم من السلع التموينية.