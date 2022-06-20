دنيا عبد العزيز: أول سفرية خارجية مع زوجي ستكون لأداء العمرة

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، أسباب اختيارها منطقة نويبع في جنوب سيناء، لإقامة حفل زفافها هناك، وقضاء شهر العسل في أحد فنادقها، دون السفر خارج البلاد.

مصر بها مناطق ساحرة الجمال

وقالت دنيا عبد العزيز، لـ«الوطن»، إنّ مصر بها مناطق ساحرة الجمال، وتُشبه الأماكن التي يُسافر لها المواطنون بالخارج، لذلك قررت قضاء شهر العسل في مصر، وذلك بالإضافة إلى ضيق الوقت لارتباطها بتقديم الموسم الثاني من مسرحية «زقاق المدق»، إذ أنها ليست لديها فرصة للسفر خارج مصر «أخدت إجازة أسبوعين، يعني مش هلحق أعمل فرح وأقضي شهر العسل، وكمان أن استمتعت في مصر».

شعرت براحة رهيبة في نويبع

وأضافت دنيا عبد العزيز: «اللي حضر الفرح وأغلبهم ماروحوش هناك قبل كده، ماكنوش عاوزين يرجعوا من السعادة.. فيه طاقة غريبة هناك.. حسيت براحة نفسية رهيبة».

وأشارت إلى أنها تُخطط للسفر، خارج مصر الفترة المُقبلة، إلا أنها السفرية الأولى ستكون إلى السعودية: «أنا ناوية إن أول سفرية ليا أنا وزوجي بره مصر، تكون عمرة الأول وبعدين نشوف أي مكان تاني نسافره.. العمرة هتريحني نفسيًا بشكلٍ كبير».