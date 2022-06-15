دنيا عبد العزيز عن إطلاقها مبادرة «بلدنا أحلى»: غِيرت على بلدي

حظيت الفنانة دنيا عبد العزيز، بإشادات واسعة من قبل الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إطلاقها مبادرة وهاشتاج «بلدنا أحلى» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على هامش قضاءها إجازة شهر العسل في مدينة نويبع جنوب سيناء.

مصر بها أماكن ساحرة الجمال والأجانب «بتيجي لها من آخر الدنيا»

وقالت دنيا عبد العزيز، لـ«الوطن»، إنها لم تزر مدينة نويبع، سوى مرتين فقط، الأولى كانت منذ عام تقريبًا، والثانية قبل نحو شهرين خلال فترة التحضير لحفل الزفاف، متابعة «فوجئت لما روحت، لاقيت ناس من برة مصر بتيجي من آخر الدنيا، وعارفين تفاصيل وأماكن ساحرة وإحنا منعرفش عنها حاجة».

وأشارت إلى المواطنين الذين يخططون للسفر خارج مصر، لقضاء الإجازة في الأماكن المختلفة، ويُشيدون بها، «إحنا عندنا أماكن ساحرة الجمال، والناس اللي برة عارفة قيمتها ويجوا من آخر الدنيا.. طب إزاي احنا منعرفهاش ومنروحهاش ونتكلم عنها».

«زعلت من نفسي إني ماكنتش أعرف الأماكن الحلوة اللي في مصر»

وأضافت دنيا عبد العزيز، «بلدنا أحلى فعلًا، ومصر فيها حاجات جميلة جدًا، وأنا واحدة من الناس ماكنتش أعرف أماكن حلوة في جنوب سيناء، وفوجئت بيها وتضايقت من نفسي إني ماكنتش أعرف الأماكن دي، وأكيد فيه أماكن كتير حلوة في مصر أنا لسه مشوفتهاش».

وتابعت دنيا عبد العزيز، «أنا بقول مصر أحلى من كل قلبي، ومعنديش أهداف غير إني أحط خطوط على إن مصر فيها حاجات حلوة جدًا».

وأعربت دنيا عبد العزيز، عن سعادتها البالغة، بتفاعل الجمهور، مع هاشتاج «بلدنا أحلى»، قائلة: «دي حاجة تشرفني إن الناس تهتم بالمبادرة.. مصر تستحق وغنية عن التعريف.. مصر فيها أماكن المواطنين ميعرفوهاش وده مضايقني جدًا، إزاي الناس الأجانب تعرف الأماكن دي وإحنا لا.. أنا غِيرت على بلدي.. لازم نشوف حاجات كتير حلوة، إحنا عندنا أماكن عظيمة».