أحدث صورة للفنانة بوسي من داخل منزلها: عزمت دنيا عبد العزيز بعد زواجها

استقبلت الفنانة بوسي، وابنتاها سارة ومي نور الشريف، الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها باعتبارها أحدث عروس في الوسط الفني، ومجموعة من الأصدقاء المشتركين أبرزهم الفنانة ميسرة، وذلك حسب الصورة التي نشرتها العروس عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دنيا عبد العزيز توجه الشكر للفنانة بوسي

وعلقت دنيا عبد العزيز، على الصورة التي نشرتها من داخل منزل الفنانة بوسي، عبر حسابها بـ إنستجرام، ووجهت خلالها الشكر لها بقولها: شكرًا بوسي الجميلة، شكرًا سارة الراقية ، شكرًا مي البونبوناية، شكرا ليكم كلكم على اليوم الحلو ده.

زفاف دنيا عبد العزيز يوم 27 مايو الماضي

واحتفلت دنيا عبد العزيز بزواجها من المهندس مصطفى كامل، بمدينة نويبع قبل نهاية شهر مايو الماضي، وارتدت فستانًا مميزًا باللون الذهبي من تصميم هاني البحيري، وحضره مجموعة كبيرة من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، أبرزهم مي نور الشريف، وإيمي سالم، والراقصة دينا التي قدمت وصلة من الرقص في إحدى فقرات الحفل وارتدت خلالها بدلة رقص باللون الأصفر.

وكانت دنيا عبد العزيز، قد قطعت إجازة شهر العسل، والعودة للقاهرة، لعرض مسرحية زقاق المدق، بمسرح البالون، بطولة بثينة رشوان، بهاء ثروت، احمد صادق.