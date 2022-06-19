نادية مصطفى تدعم محمد الحلو عقب خروجه من العمليات: ربنا يتم شفاءك على خير

حرصت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على دعم الفنان محمد الحلو بعد إجرائه عملية جراحية قام فيها بتركيب 6 دعامات.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: «الحمد لله على السلامة وربنا يتم شفاءك على خير ويحميك ويحفظك ويمنحك الصحة وطول العمر».

وكانت الفنانة نادية مصطفى أول الفنانين الداعمين لمحمد الحلو بعد أزمته الصحية، حيث كتبت بمجرد معرفة مرض الفنان عبر حسابها بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «إن شاء الله أجر وعافية، وهتبقى زي الفل وتقوم بالسلامة.. أنا وكل حبايبك قلوبنا معاك وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك، ويد الله قبل يد الطبيب يا أستاذ الغناء وأخي الغالي محمد الحلو».

نجل محمد الحلو يطمئن جمهوره

وطمأن نجل محمد الحلو نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جمهور والده عن حالته الصحية بعد انتهائه من العملية الجراحية، وكتب عليها: «أطول خمس ساعات في حياتي لكن الحمد لله بابا خرج من العمليات حالا بعد تركيب 6 دعامات».

مرض الفنان محمد الحلو

وفاجأ حمادة نجل الفنان محمد الحلو منذ أيام، الجمهور بإعلانه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرض والدة لأزمة صحية، وكتب قائلا: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقين، يا رب اشفه شفاء لا يغادر سقمًا».