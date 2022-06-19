محمد الحلو يغادر غرفة العمليات بعد تركيب 6 دعامات

كشف حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، خروج والده من غرفة العمليات منذ قليل بعد تركيب 6 دعامات إثر أزمته الصحية التي تعرض لها الأيام الماضية بعد معاناته من انسداد شرايين.

خروج محمد الحلو من غرفة العمليات

ونشر حمادة الحلو صورة لوالده محمد الحلو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب عليها قائلًا: «أطول خمس ساعات في حياتي لكن الحمد لله بابا خرج من العمليات حالا بعد تركيب ٦دعامات - ربنا يكمل شفاك علي خير يا حبيبي».

كما وجه الشكر لكل من سأل عليه متابعا: «مش عارف اشكركم ازاي علي دعواتكم وحبكم - ان شاء الله اطمنكم عليه لكن الدكتور طلب منع الزيارة النهارده حتي يتعافي باذن الله».