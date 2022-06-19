نجل محمد الحلو يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. «قعد في العمليات 5 ساعات»

كشف حمادة الحلو، عن تطورت الحالة الصحية لوالده محمد الحلو بعد خروجه من غرفة العمليات قبل قليل، إثر خضوعه لعملية تركيب 6 دعامات بعد إصابته بانسداد شرايين القدم خلال الأيام الماضية.

حمادة الحلوة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

وقال حمادة الحلو في تصريح خاص لـ «الوطن»: «الحمدلله خرج بعد عملية صعبة جدًا عليه، فضل حوالي 5 ساعات جوا العمليات، ولكن حالته كويسة الحمدلله وخرج فايق بس بيحاول ينام ويرتاح دلوقتي بعد العملية الصعبة دي، والدكاترة مانعين عنه الزيارة النهاردة عشان يرتاح».

حمادة الحلو يشكر جمهور والده

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الفنانين على تواصل دائم معه لمعرفة الحالة الصحية لوالده والاطمئنان عليه، منهم الفنانة نادية مصطفى، والفنان حلمي عبد الباقي، بالإضافة إلى نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية.

وكان «الحلو» نشر صورة لوالده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد انتهائه من العملية الجراحية، وكتب عليها: «أطول خمس ساعات في حياتي لكن الحمد لله بابا خرج من العمليات حالا بعد تركيب 6 دعامات».

بداية الأزمة الصحية للفنان محمد الحلو

وكان الفنان محمد الحلو كشف خلال تصريح سابق لـ «الوطن» عن تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، إذ أنه كان يعاني في البداية من غضروف في ظهره، ثم اكتشف صدفة أنه يعاني من جلطات وانسداد شرايين قدمه بنسبة أعلى من 80 %، متابعًا: أنه لا يستطع المشي جيدًا على قدمه.

كما أعرب «الحلو» عن سعادته البالغة بحب الجمهور له والذي ظهر جليا بعد أزمته الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «حب الجمهور نعمة من عند ربنا».